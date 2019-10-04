Уровень заработной платы в Азербайджане увеличился 7 раз- министр

БАКУ/Trend/ - За последние пятнадцать лет уровень заработной платы в Азербайджане увеличился в семь раз, а уровень бедности значительно снизился, и на сегодняшний день находится на уровне пяти процентов. Как передает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на конференции, посвященной завершению твиннинг-проекта, реализуемого в Азербайджане при финансовой поддержке Европейского Союза.

По словам министра, эти показатели являются наглядным подтверждением того, что в основе государственной политики лежит фактор поддержки азербайджанского гражданина.

"В тоже время, есть определенные проблемы в сфере занятости, которые также последовательно устраняются в Азербайджане, в рамках государственной политики. Вполне очевидно, что такого рода проблема является естественным фактором в стране, где наблюдается устойчивый демографический рост, и в этом направлении со стороны государства осуществляются соответствующие шаги. В связи с этим в Азербайджане уделяется огромное внимание развитию стратегии занятости на уровне государственных ведомств", - сказал министр. Бабаев отметил, что данная стратегия имеет практическую реализацию в рамках социально-экономической политики государства.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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