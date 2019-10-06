В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)

6 октября 2019 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, шестого октября, министерство экологии и природных ресурсов совместно с Союзом рыболовов-любителей Азербайджана провели в Абшеронском Национальном парке турнир по рыболовству под девизом "Конец браконьерству!".

Как сообщает Trend с мероприятия, данный турнир впервые прошел на территории Абшеронского национального парка.

По словам директора Абшеронского национального парка Этибара Ибрагимова, цель турнира - положить конец браконьерству, распространять и поощрять правила рыболовства. Мероприятия наподобие Турнира любителей рыбалк формируют в стране культы гражданского промысла, поощряют рыболовство в рамках правил.

Ибрагимов отметил, что для увеличения рыбной популяции в водоемы выпускают выращенную рыбу, однако некоторые рыболовы, используя запрещенные средства и методы ловли, приводят к массовому уничтожению водных существ, препятствуют росту их популяции. Таких, по словам директора, возможно, тысячи по всей стране.

"Борьбу с этим должны вести не только структуры министерства экологии, но и все граждане страны. Для достижения более успешного результата необходима поддержка общественности. Мы хотим, чтобы каждый препятствовал лицам, охотящимся на рыбу без разрешения, проявлял таким образом гражданскую позицию" - добавил Ибрагимов.

Глава Союза рыболовов-любителей Азербайджана Афган Алиев заявил, что в турнире, посвященном памяти национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, приняли участие более 50 рыбаков-любителей.

"В социальных сетях люди выкладывают видео и фотографии рыбаков с синтетическими сетям и бомбами, обвиняя Министерство в недостаточной работе. Однако это не только работа министерства, в этом деле мы все должны вести совместную борьбу, выражать свою позицию в отношении браконьеров. Это гражданский долг каждого".

Один из участников, любитель-рыбак Рамин Ягналиев назвал турнир рыболовства, организованный в Абшеронском национальном парке, очень важной инициативой по борьбе с браконьерством: "Мы и раньше участвовали в подобных турнирах. Проведение же этого турнира на территории национального парка является призывом браконьеров прекратить рыбную ловлю запрещенными средствами и методами. Своим участием здесь я хочу показать пример всем браконьерам. Я голосую за цивильную и гуманную рыбалку."

Также участвовавший в турнире любитель-рыбак Мушфиг Гасанов сказал: "Мы против того, чтобы рыболовы ловили рыбу синтетическими сетями и другими запрещенными средствами. Все должны знать, что промысловая рыбалка запрещена с мая по сентябрь. В это время охота на рыбу недопустима. Мы призываем всех рыбаков соблюдать правила, положить конец браконьерству. Надеемся, что это мероприятие станет средством достижения нашей цели".

Туристы, прибывшие на отдых в национальный парк, также с интересом наблюдали за турниром, высоко оценивали инициативу и верили, что такие мероприятия дадут положительный результат.

В заключение Союзом любительских рыбаков Азербайджана рыбаки-любители были награждены по семи различным номинациям. Главным призом стал чек на 500 манатов

(Автор: Эльдар Джанашвили. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке прошел турнир по рыболовству (ФОТО)
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