В Азербайджане внедряются допплеровские радары

9 октября 2019 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начались работы по установке самых современных устройств наблюдения за погодой.

Как сообщает в среду Trend, заместитель директора Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Акпер Аскеров сказал, что установка современного оборудования - допплеровских радаров — послужит совершенствованию сети гидрометеорологического мониторинга страны в соответствии с мировыми стандартами.

Аскеров добавил, что недавно группа сотрудников, с целью изучения допплеровских радаров, закупленных у США, побывала с визитом в штате Алабама. В рамках визита сотрудники департамента прошли курсы обучения в связи с техническим состоянием, программным обеспечением, возможностями визуализации устройств и получили соответствующие сертификаты. Очередные курсы обучения будут проведены американскими специалистами в Баку и районах, где будут установлены доплеровские радары.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане внедряются допплеровские радары
  • В Азербайджане внедряются допплеровские радары
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