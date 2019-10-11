В Азербайджане ужесточается контроль в области усыновления

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ужесточается контроль условий жизни и развития в новых семьях приемных детей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщины и детей и правовой политики и государственного строительства.

Было отмечено, что, в порядке законодательной инициативы Президента Ильхама Алиева, в парламент поступил документ об изменениях в Семейный, Гражданско-процессуальный и Гражданский кодексы, законы "О правах ребенка" и "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Предлагаемые изменения в Семейный кодекс носят цель приведения кодекса в соответствие с указом Президента Азербайджана № 393 от 10 декабря 2018 года. Изменения охватывают механизмы управления в сфере усыновления, совершенствование учета усыновленных и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц, желающих усыновить их, обеспечение прозрачности в этом процессе, вопросы ужесточения контроля над условиями жизни и развития в новых семьях усыновленных детей.

Новый подход позволит вести совершенный учет, обновлять информацию о регистрируемых лицах в режиме реального времени, контролировать условия проживания лиц, желающих усыновить детей, и адаптацию детей в новых семьях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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