Стартовала продажа билетов на Гран При Азербайджана Формуы 1

22 октября 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формула 1, которая пройдет в Баку в 2020 году.

Об этом рассказала заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Операционной компании Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Нигяр Арпадараи, сообщает во вторник Trend.

По словам заведующей отделом, с сегодняшнего дня билеты выставлены на продажу на веб-сайте компании.

В связи с пятилетием проведения гонок, четырехдневные билеты любителям автоспорта предлагаются с 20-процентной скидкой, сказала глава коммерческого отдела Операционной компании Бюлент Озердим: «Кампания скидок будет продолжена до 15 января 2020 года. После этой даты билеты будут продаваться по полной цене. Вместе с указанной кампанией скидок, местным жителям дополнительно предлагается 25-процентная скидка. К категории местных жителей относятся граждане Азербайджана и иностранные граждане, временно проживающие в стране. Кроме кампании скидок, применяемой к четырехдневным билетам, дополнительно применяются специальные скидки для детей в возрасте от двух до 15 лет».

В информации сообщается, что в зависимости от трибуны, на данный момент цена билетов колеблется от 210 до 710 манатов. Это с учетом скидки, действующей до 15 января. Для детей цена билетов составляет в пределах 150-500 манатов. Билеты на стоячие места стоят 110-190 манат.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Стартовала продажа билетов на Гран При Азербайджана Формуы 1
  • Стартовала продажа билетов на Гран При Азербайджана Формуы 1
Новости по теме
Стали известны сроки проведения следующего Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку
Общество 26 июля 10:55
Русские красавицы-барабанщицы: Азербайджанцы – очень приятные и открытые люди (ФОТО)
Интервью 22 мая 15:26
Когда завершится демонтаж инфраструктуры Формулы 1 в Баку? (Эксклюзив)
Общество 16 мая 14:10
Зажигательное шоу Cardi B: Азербайджан - прекрасная страна, хорошие люди, вкусная еда (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 29 апреля 13:09
Серьезная авария в Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан – болид вышел из строя (ФОТО)
Общество 27 апреля 17:37
Началась квалификация болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 27 апреля 17:09
Лента новостей
Минсельхоз Азербайджана заключил контракт на строительство сортировочно-испытательного пункта
Бизнес 13:17
Завтра в Баку без осадков, утром местами слабый туман
Общество 13:15
США направят экспертов для консультирования Узбекистана по бюджету и госдолгу
Финансы 13:14
Турция и Россия выступают с единой позиции в борьбе с терроризмом – Эрдоган
Турция 13:12
Названы имена наставников вокального телепроекта "SƏS uşaqlar"
Культура 13:10
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:09
МИД Азербайджана об участии Армении в саммите Движения неприсоединения в Баку
Политика 13:07
Говхар Бахшалиева: Определенные силы любыми путями пытаются дестабилизировать ситуацию в Азербайджане
Политика 13:07
Сегодня на Каспии произошло второе за день землетрясение
Происшествия 13:03