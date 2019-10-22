Завтра в Баку без осадков, утром местами слабый туман

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, морось, северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 20-22, в Баку ночью - 14-16, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и восточных районах возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 9-14, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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