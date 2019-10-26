Федерация гимнастики Азербайджана организовала в Баку курсы по TeamGym (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана 24-26 октября проводит в Баку для местных гимнастов и тренеров курсы по TeamGym,сообщает Trend. Курсы ведут приглашенные специалисты из Исландии - Ирис Сваварасдоуттир (Ìris Svavarasdóttir), Ирис Мист Магнусдоуттир (Ìris Mist Magnùsdóttir) и Хельга Свана Оулафсдоуттир (Helga Svana Ólafsdóttir).

По словам представителя Федерации гимнастики Азербайджана Инары Исрафилбековой, курсы проводятся с целью развития гимнастической дисциплины TeamGym (командная гимнастика) в нашей стране.

"TeamGym - это новая дисциплина в Азербайджане, мы занимаемся ею полтора года. В прошлом году впервые азербайджанская команда по TeamGym приняла участие в 12-м Чемпионате Европы, который прошел в португальском городе Одивелаш. Для развития гимнастической дисциплины TeamGym в Азербайджан приглашены три специалиста из Исландии, которые обучают наших гимнастов и помогают в продвижении в стране данной дисциплины. В курсах принимают участие 40 человек - гимнасты, тренеры, хореографы. На курсах разъясняют правила дисциплины, проходит обучение спортсменов, которые непосредственно занимаются этим видом гимнастики", - сказала Исрафилбекова.

Представитель Федерации отметила, что в Азербайджане гимнастика пользуется большой популярностью.

"Люди проявляют большую заинтересованность, привлекают своих детей к занятиям гимнастики. Что касается TeamGym, в клубе "Оджаг Спорт" в Баку для детей проводятся тренировки по данной дисциплине. Мы, развивая эту дисциплину в Азербайджане, планируем, что команда Азербайджана примет участие в открытом Чемпионате Европы по TeamGym, который пройдет в 2020 году в Дании", - добавила Исрафилбекова.

Представитель Федерации гимнастики Азербайджана Акиф Кяримли отметил, что на курсах затрагиваются все темы, связанные с TeamGym.

"Изначально, конечно, была представлена полная и подробная информациям об этой дисциплине. Курс посвящен правилам тренерской деятельности и судейству в TeamGym. Разумеется, на курсе затрагиваются вопросы, относящиеся и к гимнастам, и к судьям. На данный момент у нас нет судей в данной гимнастической дисциплине, поэтому мы и проводим курсы, чтобы в дальнейшем у его участников была возможность сдать экзамен на получение звания судьи международной категории", - сказал Кяримли, подчеркнув, что TeamGym - это сложный и зрелищный вид спортивных соревнований, в котором соединены элементы практически из всех видов гимнастики. Только в программе вольных упражнений есть элементы художественной гимнастики, аэробики, спортивной гимнастики, что делает TeamGym сложным для спортсменов и очень интересным для зрителей.

Отметим, что TeamGym (командная гимнастика) включает в себя групповые вольные упражнения, минитрамп и тамблинг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев)

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