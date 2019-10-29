В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)

29 октября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу международный региональный семинар на тему «Коллективное управление авторскими и смежными правами: основные принципы и международный опыт», проводимый Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие гости из Польши, Турции, Украины, Казахстана и других стран. Широко представлены такие международные организации, как ВОИС, Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC), Евразийская экономическая комиссия, компания Sony Music. Председатель правления Агентства Кямран Иманов рассказал на мероприятии об актуальности темы семинара.

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  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
  • В Баку начал работу международный региональный семинар (ФОТО)
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