Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла

5 ноября 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 11-14, днем - 15-18, в Баку ночью - 12-14, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью 3-8, днем 15-20, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

6-7 ноября на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и незначительные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во вчерашнем ДТП в Баку пострадали 8 человек - минздрав
Происшествия 10:10
ДТП с автобусом Ростов-Баку, много пострадавших
Общество 09:36
В течение недели в Баку будет преимущественно без осадков
Общество 4 ноября 17:25
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла
Общество 4 ноября 13:24
В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
Экономика 3 ноября 21:53
В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
Социум 3 ноября 18:06
Лента новостей
BP о разведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане
Энергетика 14:26
Сахиль Бабаев: В 2020 г. ожидается рост выплат населению
Бизнес 14:22
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита
Тендеры 14:20
Через границу Казахстана с Китаем прошло рекордное количество поездов
Бизнес 14:17
Азербайджан занял 24-е место в мире по финансированию малого и среднего бизнеса
Экономика 14:17
В Узбекистане началось строительство узбекско-китайского фармзавода
Бизнес 14:15
Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
Общество 14:13
"Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
Культура 14:05
Узбекистан расширил номенклатуру экспортируемой в Китай сельхозпродукции
Бизнес 14:02