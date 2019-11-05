Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 11-14, днем - 15-18, в Баку ночью - 12-14, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью 3-8, днем 15-20, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

6-7 ноября на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и незначительные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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