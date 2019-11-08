Определились победители 17-го Чемпионата и Первенства Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - В Бакинской школе гимнастики завершились соревнования 17-го Чемпионата и Первенства Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в пятницу Trend.

В соревнованиях по тамблингу приняли участие представители Бакинской школы гимнастики и спортивного клуба "Нефтчи", которые выступили в возрастных категориях "дети" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2003-2006 гг.) и "взрослые" (2002 года рождения и старше).

В возрастной категории "дети" в мужской программе первое место занял Агиль Аббас (58.300 балла), второе место – Расул Рагимли (57.800 балла), третье место – Адем Рустамзаде (57.500 балла). Все три спортсмена представляют Бакинскую школу гимнастики.

В возрастной категории "дети" в женской программе лучший результат показала воспитанница Бакинской школы гимнастики Марьям Ахадова (57.600 балла), на второй месте расположилась представительница клуба "Нефтчи" Милана Салманова (54.900 балла).

В возрастной категории "пре-юниоры" в мужской программе первое место занял Алексей Караташов (62.300 балла), на втором месте - Аббас Аббасов (60.800 балла). Караташов и Аббасов представляют Бакинскую школу гимнастики.

В возрастной категории "юниоры" в мужской программе первую позицию занял Тофиг Алиев (63.800 балла), вторую - Адиль Гаджизаде (63.800 балла), третью – Билал Гурбанов (62.900 балла). Все три гимнаста выступают за Бакинскую школу гимнастики.

Выступивший в возрастной категории "взрослые" в мужской программе воспитанник Бакинской школы гимнастики Фарид Мустафаев набрал 58.900 балла.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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