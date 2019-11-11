Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер северо-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем - 17-21, в Баку ночью - 10-12, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью - 6-11, днем - 17-22, в горах ночью - 1-6, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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