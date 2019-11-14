В Астаринском районе задержаны браконьеры

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Регионального управления министерства экологии и природных ресурсов задержали лиц, занимающихся незаконной охотой на территории Астаринского района, а также конфисковали их охотничьи ружья

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, в ходе расследования было установлено, что это жители Астаринского района Рамин Алиев, Хайалет Гусейнов и Рамин Нуриев. В отношении нарушителей составлены протоколы.

Каждый из них в административном порядке оштрафованы на 1000 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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