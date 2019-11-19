Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к пассажирам междугородних автобусов

19 ноября 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта обратилась к пассажирам междугородних автобусов.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении сказано:

"С целью повышения качества междугородних пассажироперевозок с первого ноября Государственная служба автомобильного транспорта создала мониторинговую группу. Мониторинги осуществляются по трем направлениям: Бакы-Сумгайыт (Сумгайыт, Хырдалан, Масазыр, Сарай, Новханы); из столицы в регионы и обратно; а также в международных направлениях. Просьба к пассажирам, параллельно с мониторингами, сообщать в Госслужбу о проблемах в пассажироперевозках из регионов в столицу».

Из Госслужбы сообщили, что предложения и жалобы принимаются на «горячую линию» по телефону 012 566 52 58.

«В первую очередь хочу обратиться по поводу качества услуг, оказываемых в сфере пассажироперевозок в направлении столицы из Балакенского, Гахского, Габалинского, Огузского, Загатальского, Шекинского административных районов Шеки-Загатальского экономического района», - сказал пресс-секретарь Госслужбы Нурида Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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