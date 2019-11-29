Обе стороны автомагистрали Алят-Астара-Иран будут озеленены в связи с юбилеем Насими

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, в Астаре будет посажено примерно четыре тысячи деревьев.

Об этом сообщил Trend, заместитель главы исполнительной власти Астары Ильгар Малыев.

По словам Малыева, в рамках инициативы по посадке в один день 650 тысяч деревьев по обе стороны участка автомагистрали Алят-Астара-Иран проходящей через Астару будут проведены озеленительные работы.

Заместитель главы исполнительной власти сказал, что во время посева предпочтение будет отдаваться декоративным растениям.

Малев сказал, что ведутся работы по подготовке к посадке в районе, территория где будут посажены деревья уже выровнена, выкопаны канавы и лунки.

Отметим, что шестого декабря по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев.Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Перевод: Чингиз Гусейнов)

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