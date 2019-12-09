Часть территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности

9 декабря 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Почти треть (30%) территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности, сказал в понедельник Trend завотделом экономической и политической географии Института географии АН Азербайджана, доктор географических наук Нариман Пашаев.

По словам Пашаева, поскольку Азербайджан располагается в Альпийско-Гималайском поясе, где образуются горы, частые землетрясения здесь считаются обычным явлением. Юго-восточный склон Большого Кавказа (Шамахы-Исмаиллы), средняя и высокогорная территория Нахчыванской АР охватывают активные сейсмические зоны, южный склон Большого Кавказа, весь Малый Кавказ, низменная горная территория Нахчыванской АР, Абшерон-Гобустанская территория и многие другие территории являются достаточно сейсмоактивными.

Пашаев отметил, что учите риска землетрясения, в Азербайджане на первом месте находится Горно-Ширванский экономический район. Из 200 землетрясений, зафиксированных на территории страны за последние 100 лет, 40 процентов приходится на долю Шамахинского района, проведенные исследовании показывают, что повтор сильных землетрясений в этом регионе может происходить через 30-50 лет, иногда раз в 100 лет».

Ученый добавил, что сильные сейсмические очаги охватывают южную, юго-восточную и северную части Каспия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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