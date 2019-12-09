EY Azerbaijan приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе «Предприниматель Года"

Компания EY принимает заявки для участия в конкурсе ‘EY Entrepreneur Of The Year™’ («Предприниматель Года») в Азербайджане. Это – самый престижный международный конкурс среди предпринимателей, в Азербайджане он проводится впервые

В этом году конкурс нацелен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании и предприниматели, представляющие самые разные отрасли, приглашаются подать заявку – их прием будет закрыт 15 января 2020 года. Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии 11 марта 2020 года.

Кто может участвовать в конкурсе?

Для участия в конкурсе кандидат должен отвечать следующим критериям:

· Быть основателем азербайджанской компании или партнером с долей в компании минимум 20%, а также входить в ее руководящий состав

· Нести основную ответственность за развитие своего предприятия в последнее время и принимать активное участие в управлении бизнесом

· Компания участника должна существовать на рынке не менее трех лет и иметь оборот от 1 до 30 миллионов

Для подробной информации о критерии отбора и условиях участия в конкурсе, пройдите по ссылке www.eoy.az

Как будет определен победитель?

Компания EY выступает организатором конкурса, но не влияет на выбор победителей. Их будут определять члены независимого жюри, состоящего их известных представителей делового сообщества и экспертов международных финансово-кредитных организаций.

Партнеры и спонсоры

Для проведения конкурса «Предприниматель Года» EY Azerbaijan объединила усилия с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. В качестве спонсоров конкурс поддержали Международный Банк Азербайджана и компания BP.

Конкурс «Предприниматель года» компании EY представляет собой уникальное состязание, призванное отметить успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода «Предприниматель года» направлен на признание вклада местных предпринимателей в национальную и глобальную экономику и содействие подъему предпринимательской активности и экономическому росту в странах-участницах конкурса.

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