Выиграй суперпризы и сюрпризы от Azercell!

Ведущий оператор мобильной связи приглашает всех на специальный Instagram конкурс в связи с 23-летним юбилеем.

Еще в 1996, 15 декабря, первый оператор связи GSM Азербайджана - Azercell Telecom организовал свой первый мобильный звонок, сделанный бывшим президентом страны Гейдаром Алиевым.

Желая отпраздновать свой 23-й день рождения со своими абонентами, 15 декабря Azercell открывает специальный конкурс-викторину на своей Instagram странице. Конкурс начнется в 11.00 по местному времени и продолжиться до 22.00. 23 вопроса об Azercell, его продуктах, и услугах будут публиковаться один за другим каждые 30 минут в Instagram-е и те, кто успеет первыми ответить на них правильно, будут награждены подарками. 23-эксклюзивных суперприза и 230 подарка ждут своих победителей.

Любой участник, имеющий профиль в Instagram-е, может ответить на вопросы и победить в конкурсе.

Следите за нашей Instagram страницей и не упустите шанс выиграть прекрасные подарки на 23-й день рождения Azercell! https://www.instagram.com/azercell/

Внедряя в Азербайджане надежные и передовые решения в сфере мобильной связи, Azercell с удовольствием разделяейт со своими абонентами радость 23-летней годовщины своего основания.

Для получения дополнительной информации, можно пройти по ссылке: www.azercell.com https://www.instagram.com/azercell/ Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и

среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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