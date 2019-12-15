АНАМА: В этом году обезврежено 80 мин

БАКУ /Trend/ - C 1-го января по 14-е декабря нынешнего года национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) на основе 248-и сигналов (оперативных вызовов) было совершено 216 оперативных и неотложных выездов.

Как передает Trend со ссылкой на агенство, на территориях 12-ти домов и дворовых участков, линии соприкосновения, зонах посадки и выпаса скота, обочин, близ железной дороги, каменного карьера, набережной, заповедника, водоканала, школьного двора районов Абшерон, Агджабеди, Агдам, Астара, Белоканы, Барда, Джалилабад, Дашкесен, Физули, Гедабек, Геранбой, Хачмаз, Хызы, Ходжавенд, Кюрдамир, Губа, Лянкярань, Огуз, Сальяны, Шемаха, Шамкир, Тартар, Товуз, Уджары, Евлах, Загаталы и городов Баку, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, Шеки, Евлах, Лянкярань, Нафталан были проведены осмотры.

Во время осмотров было обезврежено 1 940 не взорвавшихся боевых снарядов (PHS), 28 717 патронов разных калибров, 12 противопехотных, 27 противотанковых и 41-на учебная противотанковая мина. Было проверено 180 770 кв.км наземных и 14 167 кв.км подземных территорий.

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