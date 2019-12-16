Холодная осень о боли в горле спросит (ФОТО)

Боль в горле знакома каждому человеку - даже самые здоровые из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с дискомфортом, першением, болью при глотании, разговоре и даже в покое. Медицинская статистика такова, что более часто именно дети испытывают на себе боли в горле. Это обусловлено их повышенной склонностью к развитию заболеваний, ввиду несовершенства иммунной системы (не до конца сформировалась). Стоит отметить, что у детей часто наблюдается боль в горле без температуры. Опять же, из-за несформированного иммунитета. Боль в горле - распространенная жалоба, особенно в осенне-зимний период.

Основные причины возникновения. Неприятные симптомы при глотании чаще всего встречаются при таких заболеваниях как Вирусная инфекция (ОРВИ), бактериальная (чаще всего — стрептококковая) инфекция одной из миндалин, острый фарингит (аллергического, токсического или алиментарного генеза), хронический фарингит (катаральной, гранулезной или атрофической формы), боль невротического характера, раздражение глотки или гортани токсичными веществами (сигаретным дымом, выбросами вредного производства и т. д.), термические и химические ожоги, попадание посторонних предметов (рыбных костей, стеклянных осколков и т. д.), неудачные хирургические вмешательства (трахеотомия или тонзилэктомия):

Чаще всего болезненные ощущения в горле, усиливающиеся при глотании, вызваны вирусной или бактериальной инфекцией. Патологический возбудитель попадает на слизистые оболочки ротоглотки воздушно-капельным или бытовым путем, поселяется там и начинает активную жизнедеятельность. Появление першения, боли, изменение голоса и покашливание свидетельствует о накоплении токсинов, вырабатываемых патогенной флорой во время роста и размножения. Механическое травмирование слизистых оболочек и переохлаждение снижает местный иммунитет, что стимулирует размножение условно-патогенных микроорганизмов в ротоглотке.

Лечение боли в горле. В зависимости от причины возникновения болей в горле больному назначают противовирусные или антибактериальные препараты. При рефлюксе и синдроме вегетативной дисфункции леденцы для рассасывания применяют больше с целью отвлекающей терапии. При ангине, например, важно назначить верный антибиотик или эффективный противовирусный препарат, а также использовать действенные местные антисептические и обезболивающие средства. При стоматитах кроме этиотропных препаратов также применяют регулярные полоскания ротовой полости. Фарингит, тонзиллит, герпетическая ангина, аденоидит и ларингит в большинстве случаев вызваны вирусной инфекцией, поэтому основой терапии являются противовирусные препараты.

Рассасывающие таблетки для горла помогают быстро снять неприятные ощущения при глотании, уменьшить отек и гиперемию тканей, снижают концентрацию бактерий в очаге воспаления. В состав многих препаратов входит антисептик и анестезирующее вещество, за счет которых и наблюдается терапевтический эффект.

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