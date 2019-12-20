Онлайн-выписка со счета – быстро и бесплатно в PASHA Bank!

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – предоставил своим клиентам возможность получить выписку со счета онлайн, без необходимости посещать филиалы Банка и тратить время в очередях. Оформить выписку со счета можно посредством Онлайн-банкинга и Мобильного приложения.

Онлайн-выписка со счета, загружаемая мгновенно, предоставляется PASHA Bank на бесплатной основе. Услуга доступна как для корпоративных клиентов, так и для клиентов PASHA Bank из числа физических лиц. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенты PASHA Bank могут перейти по ссылкам ниже:

Для корпоративных клиентов:

Онлайн-банкинг

https://pashabank.digital/login#/

Для физических лиц:

Мобильное приложение

https://play.google.com/store/apps/details?id=az.pasha.mobilebank&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

https://itunes.apple.com/az/app/pasha-mobile-bank/id1139683794

Онлайн-банкинг



https://ib2.pashabank.az/ibank/banking#sms_code_retail

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