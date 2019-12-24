В Азербайджане приемные экзамены в резидентуру будут оцениваться по-новому

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане результаты экзамена по базовым дисциплинам для приема в резидентуру будут определяться оценками «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Об этом на пресс-конференции в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) в связи с изменениями в правилах приема в резидентуру сказал заведующий отделом проверки контрольно-измерительных материалов Центра Натиг Алиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, получившие на экзамене оценку «удовлетворительно», 5 лет будут допускаться на экзамены по оценке знаний по профильным предметам. Те, кто на 4-м курсе получат оценку «неудовлетворительно» смогут снова сдать базовый экзамен на следующем курсе. На экзамен по оцениванию знаний по базовым предметам допускаются также студенты, полностью окончившие основной (базовый высший) 3-й курс медицинского образования (также допускаются студенты курсов 4, 5, 6 и выпускники предыдущих лет). Студенты, получившие «удовлетворительно» по базовым предметам на экзамене по оцениванию знаний, допускаются на экзамен по оцениванию знаний по профильным предметам только после получения права зачисления в резидентуру.

Алиев отметил, что, кроме этого, к выбору специальностей будут допускаться кандидаты, чьи баллы, набранные на экзамене по оцениванию знаний по профильным предметам, соответствуют конкурсным условиям, определяемым ГЭЦ.

Завотделом сказал, что изменения будут внесены в правила приема уже в 2020-2021 году

Он добавил, что ранее базовый экзамен в резидентуру проводился в марте-апреле, а экзамен по специальности — после июля: «В этом году ГЭЦ предложил, чтобы экзамены по базовым предметам сдавались раньше».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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