В Азербайджане январь тоже будет теплым

25 декабря 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе в Азербайджане также будет преобладать положительная аномалия, будет мало морозных дней, осадков будет меньше нормы.

Об этом на брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

Директор Департамента отметила, что в январе средняя минимальная температура в Баку бывает близка к 2,4 градусам: "За последние 30 лет только раз в 2008 году в январе была зарегистрирована минусовая средняя минимальная температура (-1,4 градуса). По информации специализированных центров Всемирной метеорологической организации, в январе в нашем регионе будет преобладать положительная аномалия в температурном режиме, осадков тоже ожидается меньше нормы, за исключением ряда восточных районов".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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