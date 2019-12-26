Врачи в Азербайджане будут получать бонусы вдобавок к окладу

26 декабря 2019 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подготовка новых правил выдачи зарплат после применения системы обязательного медицинского страхования уже завершилась.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, в настоящее время врачи получают заработные платы согласно единой сетке тарифов.

"Мы, сохранив эту таблицу, прибавляем к ней фиксированную сумму. Это значит, что медицинский персонал будет получать эту фиксированную сумму независимо от наличия больных. А к ней будет прибавляться варьирующаяся сумма, другими словами бонус. Этот бонус будет зависеть от количества больных", - сказал Алиев.

Он отметил, что в медучреждениях, где применяется система обязательного медицинского страхования как пилотный проект, среднемесячная зарплата врачей достигла 960 манатов.

"Хирурги этих учреждений на сегодня получают зарплату 3000-6000 манатов, даже после уплаты всех налогов. Это и является нашей целью - чтобы врачи получали высокую зарплату. Но это в основном связано с финансовыми возможностями. По мере внедрения системы, увеличения финансовых источников будут систематически расти и зарплаты врачей. Обратившись к врачам хочу сообщить, что в первое время возможны определенные трудности. Но нужно отнестись к этому с пониманием", - подчеркнул Заур Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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