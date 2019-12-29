Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)

29 декабря 2019 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изделия ручного труда женщин и лиц с инвалидностью демонстрируются на зимней ярмарке-фестивале, организованной при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Приморском национальном парке по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает в воскресенье Trend, ярмарка-фестиваль, которая продолжится до 21 января 2020 года, проводится по инициативе ООО "Бакинская служба обустройства", при поддержке Агентства и Управления приморского бульвара. На ярмарке демонстрируются различные украшения, национальная одежда и сувениры, шапочки "арахчын", тканые изделия, сумки, аксессуары, резьба по дереву, игрушки, картины, сладости и другое рукоделие - работа 15 женщин и лиц с инвалидностью.

Целью организации мероприятия является обеспечение приятного времяпровождения жителей Баку и туристов, популяризация азербайджанской продукции, а также оказание поддержки женщинам и лицам с инвалидностью, которые занимаются микро и малым предпринимательством, в продаже продуктов их ручного труда.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
  • Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
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