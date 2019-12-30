В нацпарках Азербайджана будут организованы открытые уроки

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по просвещению в сфере охраны окружающей среды министерство экологии и природных ресурсов совместно с министерством образования планирует организовать в национальных парках открытые уроки для учеников средних школ.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала пресс-секретарь минэкологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, организация открытых уроков запланирована во всех национальных парках страны, ученики могут принять участие в открытых уроках в нацпарках, находящихся близко к их школам.

"Открытые уроки будут проводится регулярно начиная с января будущего года. Сюда будут приглашаться и представители печати. Наряду с этим, предусматривается организация визитов в нацпарки детей, лишившихся родительской опеки. Целью этих мероприятий является ознакомление детей с национальными парками, развитие у них с ранних лет любви к природе", - сказала Ибрагимова.

Представитель министерства сказала, что их ведомство планирует организацию в Баку и Абшеронском районе акции по посадке деревьев с участием местных жителей во дворах которых нет озеленения.

"Территории, где будут проводиться акции по посадке деревьев, будут определяться совместно с местными органами исполнительной власти", - добавил Ирада Ибрагимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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