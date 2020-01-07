Самолет Buta Airways вылетел из аэропорта в Анкаре в новый стамбульский аэропорт

7 января 2020 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет авиакомпании Buta Airways вылетел из аэропорта "Эсенбога" в новый аэропорт Стамбула в 14:00 по бакинскому времени, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Buta Airways.

Как говорится в сообщении авиакомпании, пассажиры, которые должны были вылететь в Баку из аэропорта Сабихи Гёкчен, доставлены на автобусе в новый аэропорт Стамбула и готовятся к вылету.

Напомним, что сегодня в связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за инцидента капитан воздушного судна рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары "Эсенбога", где он совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени.

Как сообщалось ранее, Международный аэропорт Стамбула Сабиха Гёкчен был временно закрыт для вылетов после того, как один из пассажирских самолетов выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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