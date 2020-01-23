В Азербайджане вырастут зарплаты врачей

23 января 2020 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердило Положение "О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица «TƏBİB» (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, согласно Положению, в зарплату медработника входит должностная (тарифная) зарплата, определяемая в зависимости от занимаемой должности, стажа и служебной деятельности, надбавки за условия труда, поощрительные премии и предусмотренные Трудовым кодексом другие выплаты.

Условия труда, по которым предусмотрены надбавки к зарплате работников здравоохранения перечислены ниже:

  • за опасные для здоровья и тяжелые условия труда;
  • за особо опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда;
  • за условия труда, связанного с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
  • за уровень квалификации;
  • за беспрерывный стаж;
  • за работу в ночное время;
  • за специфику условий труда;
  • за сложность, напряженность, высокое качество труда и высокие результаты в деятельности.

Поощрительные надбавки к зарплате медработников оплачиваются в зависимости от занимаемой должности и специфики выполненной работы в форме стабильной или поощрительной надбавки за услугу.

В зависимости от характера должностных обязанностей и учитывая особенности регистрации пациентов по соответствующей врачебной специальности, к зарплатам месячной должностной (тарифной) зарплаты некоторых врачей (по специальности/должности) прибавляются стабильные поощрительные надбавки:

Название специальности/должности

Сумма поощрительной надбавки, применяемой к зарплатам врачей

Заведующие отделением (подразделением), где трудятся врачи, к зарплате которым прибавляются поощрительные надбавки за оказанные услуги

100 манатов

Врачи отделения организации медицинских услуг (кроме врачей-стоматологов)

200 манатов

Врачи, работающие на должности провизора

260 манатов

Врачи, работающие по специальности семейного врача

300 манатов

Врачи, работающие по специальности врач-лаборант

340 манатов

Врачи, работающие по специальности врач-статистик

Врачи, работающие на должности руководителя "Центра семейного здоровья"

480 манатов

Врачи, работающие по специальности врач-реаниматолог

Акушеры-гинекологи женских консультаций и "Центров семейного здоровья"

Врачи на должности руководителей отделов аптек

570 манатов

*Помимо этого, некоторым врачам выдаются поощрительные надбавки за оказанные услуги.

Кроме этого, для оценивания услуги, оказанной по врачебной специальности/должности также врачам выплачиваются поощрительные надбавки за оказанные услуги. С учетом оптимальной трудовой нагрузки и рабочего времени, ограничивается верхний количественный предел услуг врачей и за услуги, превышающие данный предел, надбавки не выплачиваются.

Название специальности или должности

Верхний количественный предел

Сумма ежемесячных поощрительных надбавок по итогам работы

Врачи по терапевтическим и педиатрическим специальностям

Ежедневный предел врача по амбулаторной деятельности врача:

Проведения врачебного обследования (обследование специализированного врача) не более 20 застрахованных

В размере 7 % применяемого тарифа

Ежедневный предел для врача, назначающего процедуру физиотерапии не устанавливается

В размере 20 % применяемого тарифа

Предел для врача по стационарной деятельности на календарный месяц:

Врачебный контроль над застрахованным в размере до 60 человек

За каждый день 1-5 дней, проведенный застрахованным в больнице - 2 маната, за каждые 6-10 дней - один манат.

Акушеры-гинекологи и врачи всех хирургических специальностей

Ежедневный предел врача по амбулаторной деятельности врача::

Проведения врачебного обследования (обследование специализированного врача) не более 20 застрахованных (исключая пациентов, отправленных на операцию)

В размере 7 % тарифа, применяемого для обследования специализированного врача

В размере 15 % тарифа, применяемого по хирургическим процедурам

Предел для врача по стационарной деятельности на календарный месяц не устанавливается

В размере 15 % применяемого тарифа

Врачи-ассистенты по хирургической специальности

Предел для каждого врача за деятельность ассистента в стационаре на календарный месяц:

не превышая 60 операций над застрахованными

В размере 3 % применяемого тарифа

Предел для каждого врача за деятельность ассистента в стационаре на календарный месяц:

во время операции над лицами, не считающимися застрахованными предел не устанавливается

В размере 3 % применяемого тарифа

Врачи-анестезиологи и врачи-реаниматологи

Предел не устанавливается

В размере 5 % применяемого тарифа

Врачи отделения неонатологии

Предел не устанавливается

В размере 7 % применяемого тарифа

Врачи терапевтических и хирургических специальностей

Ежедневный предел для врачебного обследования за рабочий день лицам, не считающимися застрахованными не устанавливается

В размере 15 % применяемого тарифа

Предела за календарный месяц для хирургических процедур и операций лицам, не считающимися застрахованными не устанавливается

В размере 30 % применяемого тарифа

Врачи-стоматологи

Предел за календарный месяц не устанавливается

В размере 60 % применяемого тарифа, но после вычета стоимости медицинских принадлежностей, использованных для оказания услуги

Врачи на должности руководителя структурных подразделений

Предел за календарный месяц за справки, выдаваемые после оказания соответствующих медицинских услуг (исключая справки о прохождении периодического медицинского обследования облигатными группами) и медицинские выписки не устанавливается

В размере 5 % применяемого тарифа

Врачи УЗИ

Ежедневный предел за рабочий день:

проведение диагностического обследования не более 22 застрахованных

В размере 8 % применяемого тарифа

Врачи ЭЭГ по специальности (Электроэнцефалография), ЭМГ (Электромиография)и эндоскопического обследования

Ежедневный предел за рабочий день:

проведение диагностического обследования не более 10 застрахованных

В размере 10 % применяемого тарифа

Врачи по специальности МРТ (Магнитно-резонансная томография)

Ежедневный предел для врача за рабочий день не устанавливается

В размере 8 % применяемого тарифа

Врачи KT (компьютерная томография)

Ежедневный предел для врача за рабочий день не устанавливается

В размере 10 % применяемого тарифа

Врачи по специальности рентгенолог, мамография и флюорография

Ежедневный предел для врача за рабочий день:

проведение диагностического обследования не более 35 застрахованных

В размере 10 процентов тарифа применяемого по рентгену и мамографии, 14 процентов тарифа по флюорографии

Врачи - каридологи

Предел для врача за вынесение заключения об ЭКГ - обследовании (Электрокардиограмма) не устанавливается

В размере 10 % применяемого тарифа

За каждую ночную смену врачам реанимационного отделения перечисляются надбавки в размере 30 манатов, за каждого пациента, обслуженного в ночную смену - пять манатов.

Стабильные поощрительные надбавки также применяются к заработным платам руководителей, врачей и диспетчеров станций скорой и неотложной медицинской помощи.

Размер надбавки к зарплате медработников, работающих:

- в опасных для здоровья и тяжелых условиях составляет 15 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты;

- в особо опасных для здоровья и особо тяжелых условиях - 20 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты;

- в условиях, связанных с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) - 60 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты.

Врачи, работающие в селах и поселках вдали от места проживания и получающие поощрительные надбавки, получают дополнительные стабильные надбавки.

Врачам, которые будут привлечены к работе в ночное время в сферах (подразделение, отделение, станция, кабинет) хирургии, реанимации, акушерства и гинекологии и скорой неотложной помощи за каждый час ночной работы будет выплачиваться 50 % от почасовой должностной (тарифной) зарплаты (в отношении скорой неотложной помощи также поощрительные надбавки в размере 35 %, указанной в пункте 17.4 Положения), другим медицинским работникам - 35 % месячной должностной (тарифной) зарплаты.

Подробно с правилами можно ознакомиться по ссылке

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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