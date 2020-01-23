В Азербайджане вырастут зарплаты врачей

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердило Положение "О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица «TƏBİB» (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, согласно Положению, в зарплату медработника входит должностная (тарифная) зарплата, определяемая в зависимости от занимаемой должности, стажа и служебной деятельности, надбавки за условия труда, поощрительные премии и предусмотренные Трудовым кодексом другие выплаты.
Условия труда, по которым предусмотрены надбавки к зарплате работников здравоохранения перечислены ниже:
- за опасные для здоровья и тяжелые условия труда;
- за особо опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда;
- за условия труда, связанного с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
- за уровень квалификации;
- за беспрерывный стаж;
- за работу в ночное время;
- за специфику условий труда;
- за сложность, напряженность, высокое качество труда и высокие результаты в деятельности.
Поощрительные надбавки к зарплате медработников оплачиваются в зависимости от занимаемой должности и специфики выполненной работы в форме стабильной или поощрительной надбавки за услугу.
В зависимости от характера должностных обязанностей и учитывая особенности регистрации пациентов по соответствующей врачебной специальности, к зарплатам месячной должностной (тарифной) зарплаты некоторых врачей (по специальности/должности) прибавляются стабильные поощрительные надбавки:
|Название специальности/должности
|
Сумма поощрительной надбавки, применяемой к зарплатам врачей
|
Заведующие отделением (подразделением), где трудятся врачи, к зарплате которым прибавляются поощрительные надбавки за оказанные услуги
|
100 манатов
|
Врачи отделения организации медицинских услуг (кроме врачей-стоматологов)
|
200 манатов
|
Врачи, работающие на должности провизора
|
260 манатов
|
Врачи, работающие по специальности семейного врача
|
300 манатов
|
Врачи, работающие по специальности врач-лаборант
|
340 манатов
|
Врачи, работающие по специальности врач-статистик
|
Врачи, работающие на должности руководителя "Центра семейного здоровья"
|
480 манатов
|
Врачи, работающие по специальности врач-реаниматолог
|
Акушеры-гинекологи женских консультаций и "Центров семейного здоровья"
|
Врачи на должности руководителей отделов аптек
|
570 манатов
|
*Помимо этого, некоторым врачам выдаются поощрительные надбавки за оказанные услуги.
Кроме этого, для оценивания услуги, оказанной по врачебной специальности/должности также врачам выплачиваются поощрительные надбавки за оказанные услуги. С учетом оптимальной трудовой нагрузки и рабочего времени, ограничивается верхний количественный предел услуг врачей и за услуги, превышающие данный предел, надбавки не выплачиваются.
|
Название специальности или должности
|
Верхний количественный предел
|
Сумма ежемесячных поощрительных надбавок по итогам работы
|
Врачи по терапевтическим и педиатрическим специальностям
|
Ежедневный предел врача по амбулаторной деятельности врача:
Проведения врачебного обследования (обследование специализированного врача) не более 20 застрахованных
|
В размере 7 % применяемого тарифа
|
Ежедневный предел для врача, назначающего процедуру физиотерапии не устанавливается
|
В размере 20 % применяемого тарифа
|
Предел для врача по стационарной деятельности на календарный месяц:
Врачебный контроль над застрахованным в размере до 60 человек
|
За каждый день 1-5 дней, проведенный застрахованным в больнице - 2 маната, за каждые 6-10 дней - один манат.
|
Акушеры-гинекологи и врачи всех хирургических специальностей
|
Ежедневный предел врача по амбулаторной деятельности врача::
Проведения врачебного обследования (обследование специализированного врача) не более 20 застрахованных (исключая пациентов, отправленных на операцию)
|
В размере 7 % тарифа, применяемого для обследования специализированного врача
|
В размере 15 % тарифа, применяемого по хирургическим процедурам
|
Предел для врача по стационарной деятельности на календарный месяц не устанавливается
|
В размере 15 % применяемого тарифа
|
Врачи-ассистенты по хирургической специальности
|
Предел для каждого врача за деятельность ассистента в стационаре на календарный месяц:
не превышая 60 операций над застрахованными
|
В размере 3 % применяемого тарифа
|
Предел для каждого врача за деятельность ассистента в стационаре на календарный месяц:
во время операции над лицами, не считающимися застрахованными предел не устанавливается
|
В размере 3 % применяемого тарифа
|
Врачи-анестезиологи и врачи-реаниматологи
|
Предел не устанавливается
|
В размере 5 % применяемого тарифа
|
Врачи отделения неонатологии
|
Предел не устанавливается
|
В размере 7 % применяемого тарифа
|
Врачи терапевтических и хирургических специальностей
|
Ежедневный предел для врачебного обследования за рабочий день лицам, не считающимися застрахованными не устанавливается
|
В размере 15 % применяемого тарифа
|
Предела за календарный месяц для хирургических процедур и операций лицам, не считающимися застрахованными не устанавливается
|
В размере 30 % применяемого тарифа
|
Врачи-стоматологи
|
Предел за календарный месяц не устанавливается
|
В размере 60 % применяемого тарифа, но после вычета стоимости медицинских принадлежностей, использованных для оказания услуги
|
Врачи на должности руководителя структурных подразделений
|
Предел за календарный месяц за справки, выдаваемые после оказания соответствующих медицинских услуг (исключая справки о прохождении периодического медицинского обследования облигатными группами) и медицинские выписки не устанавливается
|
В размере 5 % применяемого тарифа
|
Врачи УЗИ
|
Ежедневный предел за рабочий день:
проведение диагностического обследования не более 22 застрахованных
|
В размере 8 % применяемого тарифа
|
Врачи ЭЭГ по специальности (Электроэнцефалография), ЭМГ (Электромиография)и эндоскопического обследования
|
Ежедневный предел за рабочий день:
проведение диагностического обследования не более 10 застрахованных
|
В размере 10 % применяемого тарифа
|
Врачи по специальности МРТ (Магнитно-резонансная томография)
|
Ежедневный предел для врача за рабочий день не устанавливается
|
В размере 8 % применяемого тарифа
|
Врачи KT (компьютерная томография)
|
Ежедневный предел для врача за рабочий день не устанавливается
|
В размере 10 % применяемого тарифа
|
Врачи по специальности рентгенолог, мамография и флюорография
|
Ежедневный предел для врача за рабочий день:
проведение диагностического обследования не более 35 застрахованных
|
В размере 10 процентов тарифа применяемого по рентгену и мамографии, 14 процентов тарифа по флюорографии
|
Врачи - каридологи
|
Предел для врача за вынесение заключения об ЭКГ - обследовании (Электрокардиограмма) не устанавливается
|
В размере 10 % применяемого тарифа
За каждую ночную смену врачам реанимационного отделения перечисляются надбавки в размере 30 манатов, за каждого пациента, обслуженного в ночную смену - пять манатов.
Стабильные поощрительные надбавки также применяются к заработным платам руководителей, врачей и диспетчеров станций скорой и неотложной медицинской помощи.
Размер надбавки к зарплате медработников, работающих:
- в опасных для здоровья и тяжелых условиях составляет 15 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты;
- в особо опасных для здоровья и особо тяжелых условиях - 20 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты;
- в условиях, связанных с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) - 60 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты.
Врачи, работающие в селах и поселках вдали от места проживания и получающие поощрительные надбавки, получают дополнительные стабильные надбавки.
Врачам, которые будут привлечены к работе в ночное время в сферах (подразделение, отделение, станция, кабинет) хирургии, реанимации, акушерства и гинекологии и скорой неотложной помощи за каждый час ночной работы будет выплачиваться 50 % от почасовой должностной (тарифной) зарплаты (в отношении скорой неотложной помощи также поощрительные надбавки в размере 35 %, указанной в пункте 17.4 Положения), другим медицинским работникам - 35 % месячной должностной (тарифной) зарплаты.
Подробно с правилами можно ознакомиться по ссылке
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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