Ректор Эльчин Бабаев: «БГУ имеет потенциал стать исследовательским университетом» (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики (ВАК) Фамилем Мустафаевым.

На встрече ректор Эльчин Бабаев подчеркнул, что новое руководство ВАК, которая сочетает в себе единство науки и образования и обеспечивает развитие науки, придает важность совершенствованию этой системы, приведению ее в соответствие с международными стандартами, восстановлению ее репутации, обеспечению прозрачности процессу присуждения ученых званий и степеней.

Заявив, что научное развитие напрямую связано с развитием образования, ректор указал на то, что БГУ имеет достаточный потенциал для получения статуса исследовательского университета.

Эльчин Бабаев отметил символическое значение того, что председатель ВАК начал встречи в научно-образовательных учреждениях с БГУ, выпускником которого является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Ректор также подчеркнул важность проведения таких встреч на регулярной основе, которые внесут свой вклад в развитие вуза и науки.

Председатель ВАК Фамиль Мустафаев, поздравив коллектив БГУ со 100-летним юбилеем, выразил уверенность в том, что сотрудничество между руководимым им комиссией и университетом поможет повысить уровень научных исследований.

Говоря о дополнительных полномочиях, предоставленных ВАК, Фамиль Мустафаев сказал, что комиссия наряду с присвоением ученых званий, будет также проводить аккредитацию научных учреждений.

Председатель дал подробную информацию о реформах в ВАК, новых изменениях в правилах присуждения ученых степеней и званий.

Затем были даны ответы на вопросы ученых БГУ.

Лятиф Мустафаев