Лишний вес у ребенка- это не показатель здоровья, а повод обратиться к специалисту

Избыточный вес и ожирение в детстве связаны с повышенным риском ожирения и сопутствующих ему неинфекционных заболевания во взрослой жизни, что потенциально может приводить к преждевременной смерти. Проблема очень актуальна, и усугубляется тем, что родители часто не воспринимают угрозу лишнего веса у детей, считая его показателем пышущего здоровья. Это далеко не так. И об этой проблеме сегодня мы поговорим с доктором Гюльсюм Гусейновой, врачом-педиатром, специалистом по детскому ожирению, диетологом, тренером Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP).

- Как Вы считаете, в каком периоде возникает риск развития ожирения у ребенка?

- Предрасположенность к ожирению у детей закладывается еще в утробе матери и в раннем детстве. У беременных женщин с ожирением или избыточным весом повышаются риски развития гестационного диабета, что приводит к макросомии (крупному размеру плода и, как следствие, риску ожирения в дальнейшем). В тоже время внутриутробная нехватка питания и гипоксия закладывают основы нарушений обмена веществ, и ребенок рождается с низким весом. В обоих случаях метаболические нарушения, заложенные в период внутриутробного развития, становятся причиной развития ожирения у детей в раннем возрасте.

У детей, находящихся на искусственном вскармливании и получающие смеси, содержащие чрезмерное количество молочных белков, а также преждевременно или сверх нормы получающие молочные продукты во время дополнительного кормления, повышается уровень инсулиногенных аминокислот в крови. Это также повышает уровень инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1, который приводит к быстрому развитию роста у детей. Оба гормона обладают адипогенным действием и приводят к развитию у этих детей ожирения.

- Что привело к эпидемии детского ожирения, которую мы наблюдаем сегодня?

- Широко распространенная реклама высококалорийных продуктов, легкий доступ к фаст фуду, увеличение числа ресторанов быстрого питания и высокая стоимость натуральных и полезных продуктов питания являются основной причиной стремительного накопления лишних килограммов. Кроме того, сегодняшний детский рацион беден овощами, фруктами, бобами, семенами. В продуктовой тарелке их гораздо меньше необходимой нормы.

Замена или полная отмена спортивных занятий в школах другими уроками, отсутствие детских площадок и возможностей для физической активности во дворе, рост интереса детей к пассивному времяпровождению, – просмотру телепередач, игр в приставки или телефоны – все это приводит к гиподинамии. А это является одним из самых главных факторов возникновения ожирения.

K сожалению, всего лишь 5-6% родителей, имеющих детей с лишним весом обращаются к врачам. А ведь в большинстве случаев этого заболевания – это ожирение первой стадии. Основная причина этого заключается в том, что родители считают, что лишние килограммы у малыша - это показатель пышущего здоровья и правильного развития, а не проблема, требующая внимания. Проходит 10 лет и родители, спохватившись, бегут к врачам, обнаруживая патологии, связанные с ожирением ребенка в период полового созревания : отсутствие насыщения, повышенную жажду, андрогензависимую дермопатию, олигоменорею, артериальная гипертензию, осложнения

метаболического синдрома, вызванное абдоминальным ожирением, диабета 2 типа, а так же сердечно-сосудистых изменения.

- Какие трудности возникают при лечении детского ожирения?

- Первая и самая сложная часть лечения - создание для ребенка длительной мотивации на изменение образа тела. Всем членам семьи следует серьезно воспринимать избыточный вес ребенка и изменить собственное пищевое поведение. Если хотя бы один человек в семье проигнорирует рекомендации врача по изменению пищевого рациона, не прекратит пичкать ребенка сладостями и жирной пищей, то усилия врачей окажутся напрасными. В этом вопросе все члены семьи должны быть единодушны.

- Можно ли назначать низкокалорийные диеты детям?

- Ребенок — это развивающийся организм. Для его правильного формирования необходимо полноценное сбалансированное питание, богатое макро и микроэлементами. Сегодня мы видим, что низкокалорийные диеты, предписанные детям для достижения немедленных результатов, имеют негативные последствия для здоровья ребенка.

При составлении диеты первоочередной задачей должно стать предотвращение увеличения веса, повышение мышечного тонуса и улучшение психоэмоционального состояния ребенка. Мы адаптируем питание к физиологическим возрастным нормам ребенка и повышаем его физическую активность. Затем мы переходим на субкалорийные режимы. Если понадобится, включаем медикаментозное лечение.

- Академия нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) сегодня активно готовит специалистов по проблеме ожирения. Скажите, как организованы занятия по работе с детьми, страдающих ожирением?

- На сегодня ANDOP единственная организация в Азербайджане, которая готовит специалистов в области диетологии и профилактики ожирения. Учитывая, что ANDOP является членом такой глобальной организации, как Всемирная федерация ожирения (World Obesity Federation - WOF) и готовится к членству в Европейской ассоциации изучения ожирения (The European Association for the Study of Obesity - EASO) все наши тренинги и курсы организованы в соответствии со стандартами обучения в этих международных организациях.

Все больше врачей в Азербайджане получают необходимые знания и навыки работы с малолетними пациентами с ожирением. Обучение проходит в рамках полного курса для медицинской аудитории «Диетология и Ожирение», а также специального тренинга «Детская нутрициология».