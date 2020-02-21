В Азербайджане понятие "участковый врач" будет заменено на "семейный врач" -TƏBİB

БАКУ/Trend/ - Понятие "участковый врач" будет заменено на "семейный врач", и их услуги будут доступны для каждой семьи.

Об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, применение обязательного медицинского страхования (ОМС) требует высокого уровня услуг первой помощи.

Байрамлы отметил, что в структуре TƏBİB создан отдел по организации семейного врачевания, материнского и детского здоровья, который обеспечит совершенствование и повышение уровня услуг первой помощи: "Изучение и применение международного опыта в этой сфере ускорили прогресс данной сферы. Чтобы довести до более высокого уровня понятие "Институт семейного врача" осуществляется сотрудничество со Всемирным банком, ВОЗ и другими международными организациями, разрабатываются различные проекты. Будут созданы специальные образовательные центры по специальности "семейное врачевание", и работающие участковыми врачи будут квалифицироваться как семейные врачи".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)