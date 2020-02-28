Погранслужба Азербайджана: На пропускных пунктах ограничений нет (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Информация об ограничениях на передвижение людей и транспортных средств через пропускные пункты на государственной границе Азербайджана, распространяемая в последние дни в ряде СМИ и социальных медиа, не соответствует действительности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

На пропускных пунктах государственной границы Азербайджана с приграничными странами не применяются никакие ограничения в пропуске граждан, пассажирских автобусов, личных и грузовых транспортных средств. Пропускные пункты продолжают работу в усиленном режиме.

В данный момент на пропускных пунктах не наблюдается плотного потока людей и транспортных средств.

С органами охраны границы приграничных стран осуществляется обмен необходимой информацией. Эти страны тоже усилили профилактические медицинские меры на своих пропускных пунктах.

На госгранице осуществляются меры по усилению санитарно-карантинного контроля, выявлению лиц с подозрением на заражение коронавирусом и комплексные профилактические меры по медицинской эвакуации.

На пропускных пунктах организована беспрерывная работа медперсонала и автомобилей скорой помощи.

Каждый из въезжающих в страну граждан проверяется с использованием медико-технических средств с обязательным измерением температуры тела. Лица, в отношении которых возникает подозрение на повышение температуры, привлекаются к более углубленному медобследованию, и в случае необходимости организуется их медицинская эвакуация.

Личный состав на пропускных пунктах обеспечен индивидуальными защитными и другими медицинскими средствами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)