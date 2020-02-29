В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создан штаб в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создало штаб в связи с коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО.
Штаб создан из руководящих лиц структуры с целью пресечения угрозы, которую может вызвать распространение коронавируса на территории Азербайджана, и обеспечения оперативности принятия профилактических мер.
Кроме того, на Бакинском железнодорожном вокзале функционирует «горячая линия - (012) 499 61 11.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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