Распространение коронавируса в мире не отразилось на потоке туристов в Ичеришехер (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Распространение коронавируса в мире не отразилось на потоке туристов в Ичеришехер.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рияд Гасымов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что государство осуществляет соответствующие меры по пресечению распространения нового вируса: «Надеемся, что благодаря осуществляемым мерам коронавирус не окажет существенного влияния на туристический поток в Ичеришехер. Со своей стороны мы стараемся, чтобы наши сотрудники своевременно информировали соответствующие структуры о подозрительных случаях у туристов».

Гасымов добавил, что в музеях на территории Ичеришехер постоянно проводятся работы по дезинфекции.

Глава аппарата заповедника подчеркнул, что в рамках праздника Новруз в Ичеришехер планируется проведение культурно-массовых мероприятий: «Пока на их проведение ограничений нет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)