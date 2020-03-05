В Азербайджане состояние 3 лиц, у которых подтвержден коронавирус, стабильное - штаб

БАКУ/Trend/ - В связи с коронавирусом в Азербайджан будут приглашены специалисты из Израиля.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане у трех лиц подтвержден коронавирус, их состояние стабильное и они находятся наблюдением врачей: «На границе с Ираном применяется 14-дневный карантин. Через специальный коридор из Ирана в Азербайджан прошло 276 человек. Все они находятся на карантине».

Гараева добавила, что диагностика заболевания проводится посредством тестов, отвечающих требованиям ВОЗ.

Она напомнила, что временное закрытие учебных заведений с 3 по 9 марта включительно - упреждающая мера: «В этот период советуем родителям не водить детей в закрытые помещения. Просьба, чтобы каждый соблюдал наши требования».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)