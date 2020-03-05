В Азербайджане будут созданы специализированные центры по коронавирусу – главный инфекционист
БАКУ/Trend/ - В Баку и регионах будут созданы специализированные центры по коронавирусу.
Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом в Оперативном штабе при Кабмине, сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
По его словам, люди в этих центрах будут проверяться по особому алгоритму: «Лица, у которых будет выявлен коронавирус, будут находиться на карантине в этих центрах и проходить лечение».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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