Завтра в Баку до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в субботу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове восьмого марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром кое-где туман. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90, днем 50-55 процентов.

Восьмого марта в районах Азербайджана в основном без осадков, утром местами туман. Ветер восточный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20, в горах ночью 1-5, днем 10-15 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)