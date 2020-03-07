В Азербайджане планируется переход на электронное суммативное оценивание учеников

Общество 7 марта 2020 17:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане планируется переход на электронное суммативное оценивание учеников

БАКУ /Trend/ - На электронном портале учебников планируется размещение образцов малого и большого суммативных оцениваний.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заведующий отделом Института образования Кянан Керимли.

По его словам, используя эти образцы родители смогут оценивать знания своих детей по пройденным за определенный период темам, также, как и сами учащиеся.

"В настоящее время это всего лишь проект. Система пока еще не активна на портале", - уточнил Кянан Керимли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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