Завершился прием документов в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершился прием документов в колледжи на базе общего среднего образования (9-летнего) на 2020-2021 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Для участия в конкурсе заявления подтвердили 19 231 абитуриент (18 647 - в секторе с обучением на азербайджанском языке, 584 – в секторе с обучением на русском языке).

Напомним, что прием документов в колледжи начался 21 февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)