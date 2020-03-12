Завершился прием документов в колледжи Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Завершился прием документов в колледжи на базе общего среднего образования (9-летнего) на 2020-2021 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Для участия в конкурсе заявления подтвердили 19 231 абитуриент (18 647 - в секторе с обучением на азербайджанском языке, 584 – в секторе с обучением на русском языке).
Напомним, что прием документов в колледжи начался 21 февраля.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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