В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-8 градусов (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:38)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-8 градусов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

После аномально теплой погоды с понедельника и до первой половины вторника ожидается снижение температуры и усиление северо-западного ветра.

Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 18-23 м/с, временами 25-30 м/с, к вечеру 16 марта усилится до 32-35 м/с, с вечера понедельника и до 19 марта возможны переменные осадки. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов, составив 7-10 градусов тепла.

Завтра на фоне относительно высокой температуры скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20 м/с.

14 марта, начиная с северных и западных районов, ожидается нестабильная погода, которая с 16 марта резко ухудшится, ожидаются переменные дожди, местами сильные, в горных и предгорных районах возможен снег. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, с 16 марта до второй половины вторника местами будет усиливаться до 30-35 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов, в реках может повыситься уровень воды.

Нестабильная погода сохранится до конца второй декады месяца.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)