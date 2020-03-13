В Баку открыты два новых автомобильных тоннеля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку введены в эксплуатацию два новых автомобильных тоннеля.

Как сообщает в пятницу Trend, один из них расположен на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова между поселками Бакиханова и Сабунчи. Протяженность тоннеля составляет 388 метров, высота - 5.5 метра, ширина - 13.5 метра.

Продолжительность закрытого участка тоннеля составляет 68 метров. Здесь также есть тротуары для пешеходов, что позволяет использовать тоннель в качестве подземного перехода.

Помимо этого, для откачки дождевых и грунтовых вод в нем построена насосная станция.

Отметим, что строительство тоннеля было начато 23 августа прошлого года.

Другой тоннель находится недалеко от железнодорожной станции Кешля на улице Мирзы Алекпера Сабира.

Протяженность тоннеля составляет 208 метров, ширина - 14 метров, высота 5,25 метра. Длина закрытого участка составляет 48 метров.

На данной территории автомобильная и железная дороги пересекались на одном уровне, что создавало некоторую опасность как для движения автомобилей, так и поездов. В частности, в пиковые часы автомобилям приходилось подолгу ждать проезда поездов. Открытие тоннеля устранило эту проблему.

Также, как и в первом тоннеле, в нем созданы условия для безопасного передвижения пешеходов и откачки воды.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)