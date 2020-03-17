Вице-спикер: Цель изменений в Кодексе - не штрафовать людей, а минимизировать распространение инфекции

БАКУ/Trend/ - Необходимо в строчном порядке донести до людей важность максимального избежания контактов. Цель госорганов Азербайджана при внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях - не штрафовать людей, а побудить их соблюдать необходимые меры безопасности Оперативного штаба при Кабинете министров.

Об этом как сообщает во вторник Trend с мероприятия, заявил на сегодняшнем заседании вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Он также отметил, что отсутствие иммунитета перед новой болезнью - это достаточная причина для избегания любой вероятности заражения.

Следует отметить, что инфекция коронавируса (COVID-19) продолжает стремительно распространяться в странах мира.

В Оперативном штабе сообщили, что наличие длительного инкубационного периода, скорость распространения и отсутствие вакцины побуждают государства принять еще более серьезные меры.

Учитывая, что ВОЗ объявила глобальную пандемию коронавирусной инфекции, исходя из ее рекомендаций и требований по профилактике вируса, на территории страны возникла необходимость проведения ряда неотложных мер.

В связи с этим было принято решение в течение месяца отложить массовые мероприятия. Также от организаций, граждан, относящихся к государственному и частному секторам, требуется строгое соблюдение специальных правил.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)