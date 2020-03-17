Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике поддержали итальянских коллег (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике записали видеообращение к итальянским гимнасткам со словами поддержки в связи с распространением в этой стране эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает Trend.

"В настоящее время в мире не самая лучшая ситуация. Мы очень обеспокоены, но и уверены, что преодолеем все это, будучи внимательными друг к другу. Мы хотим выразить полную поддержку жителям Италии и гимнасткам этой страны, пожелать здоровья и безопасности. Все будет хорошо, мы едины!", - отмечено в обращении азербайджанских спортсменок.

Уточним, что в записи видеоролика приняли участие азербайджанские гимнастки Сияна Василева, Зохра Агамирова, Марьям Сафарова, Дарья Сорокина, Гюллю Агаларзаде, Зейнаб Гумматова, Нарын Гурбанова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)