В связи с коронавирусом в минэкономики Азербайджана принимаются профилактические меры

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Планом действий по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19 в Азербайджане, в министерстве экономики продолжаются профилактические меры.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в рамках данных мер для организации борьбы с инфекцией, недопущения распространения заболевания, повышения эффективности профилактических мер, в данном направлении подготовлена инструкция для сотрудников министерства.

Структурам министерства даны соответствующее поручение о строгом соблюдении требований, предусмотренных инструкцией.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Текст: Турал Гараджаев)