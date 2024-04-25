Таджикистан и Узбекистан упростят транзитный проезд грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Узбекистан заключили соглашение, которое позволяет водителям грузовиков осуществлять транзитный проезд через территории обеих стран без необходимости получения официального разрешения, передает Trend.

Протокол к соглашению о международном автомобильном сообщении был подписан в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе 18 апреля текущего года. Подробности документа были опубликованы министерством транспорта Таджикистана 23 апреля.

Ранее, начиная с 2018 года, для осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских и грузовых перевозок между двумя странами, включая транзитный трафик, требовалось официальное разрешение. Однако ожидается, что в ближайшее время такие разрешения не понадобятся. Новый порядок вступит в силу после соответствующей ратификации протокола обеими странами.

Министерство транспорта Таджикистана выразило надежду, что это изменение позволит существенно сократить время доставки грузов и уменьшить риск повреждения или утраты груза.