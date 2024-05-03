В Баку стартовал Кубок Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по отдельным предметам среди сеньорок. Вначале грации продемонстрируют упражнения с обручем и мячом, а после 16:00 представят вниманию судей и зрителей программы с булавами и лентой.

По итогам первого дня соревнований определятся финалистки по отдельным предметам и в индивидуальном многоборье.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран мира. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Соревнования отличаются новым форматом. Так, индивидуальное многоборье среди сеньорок пройдет в формате кросс-баттлов. Общий призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике составляет 40 000 евро.

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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