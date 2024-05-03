Важно соблюдение медиапринципов при расследовании индивидуальных обращений - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Соблюдение объективности, медиапринципов в расследовании индивидуальных обращений лиц, представляющих уязвимые группы, и уточнение информации из официального источника также являются важными моментами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия форума на тему "Общественные процессы в плоскости медиа".

По его словам, сегодня СМИ играют важную роль в регулярном информировании общественности о реформах в сфере труда, занятости, социальной защиты, программах социальной поддержки, инновационных новшествах в этих сферах и т.д.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана. В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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