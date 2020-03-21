Улицы Баку будут мыть два раза в день
БАКУ /Trend/ - С целью предотвращения угрозы заражения коронавирусом (COVID-19) в Баку ежедневно с 06:00 до 08:00, вечером с 21:00 до 23:00 улицы города будут мыть посредством специальной коммунальной техники.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Исполнительной Власти города Баку.
Кроме того, в течение дня будут проводиться дезинфицирующие мероприятия во дворах жилых зданий, входных блоках, лифтовых кабинах, лестничных маршах, контейнерных площадках и местах, которые жители используют чаще всего.
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