На некоторых улицах Хатаинского района Баку проводится замена газопровода (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку, от пересечения улиц М. Мехдизаде и Н. Рафиева до улицы Ю. Сафарова проводятся работы по замене газопроводной линии, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Azerigaz".

Как сообщили в производственном объединении, стальной ремень, введенный в эксплуатацию в 2003 году, имеет диаметр 159 мм, в то время как обновляемая часть составляет 1000 метров. Из-за длительного использования, линия газоснабжения стала непригодной для эксплуатации, часто обнаруживались утечки газа, что постоянно создавало трудности для жителей в период проведения ремонтных работ, а также периодически приводило к перерывам в снабжении газом.

В основном с трудностями при обеспечении газоснабжением столкнулись жители улиц М. Мехдизаде, И. Оруджева, А. Исмаилова, Ф. Байрамова, С. Сенюшкина, Ю. Сафарова, Н. Рафиева и проспекта Ходжалы Хатаинского района . Строительство на территории новых многоэтажных зданий, сдача в эксплуатацию ряда предприятий общественного питания также обусловили необходимость замены существующего трубопровода на трубопровод большего диаметра. Кроме того, упомянутый стальной ремень используется и в котельной Верховного Суда.

Учитывая перечисленное, производственное объединение "Azerigaz" сочло необходимым заменить упомянутый газопровод полиэтиленовым поясом диаметром 200 мм. В настоящее время на территории ведутся ремонтно-строительные работы, в течение ближайших 20 дней этот процесс будет завершен. После этого газоснабжение восьми тысяч абонентов на названных улицах Хатаинского района значительно улучшится.

Отметим также, что производственное объединение "Azerigaz" работает и в праздничные дни. Но даже при возникновении необходимости в таких неотложных ремонтно-строительных работах, предупреждения и рекомендации Кабинета Министров Азербайджанской Республики, связанные с предотвращением распространения угрозы коронавируса, учитываются, и выполнение ремонтных работ осуществляется в очередном режиме, без массового скопления работников.

(Текст: Эльдар Джанашвили)