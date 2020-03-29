ИВ: В бакинских зданиях и дворах дезинфекция бесплатна (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В бакинских зданиях и дворах дезинфекция бесплатна, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

Как отмечается, некоторые лица представляются сотрудниками городской Исполнительной власти, и предлагают платные работы по дезинфекции. "Хотим отметить, что в зданиях, находящихся на государственном балансе, в блоках зданий, лифтах, дворах и местах общего пользования дезинфекционные работы проводятся за государственный счет. В случае если за это будут требоваться какие-то средства, просьба сообщать об этом в правоохранительные органы или звонить на "горячую линию" (012) 492-63-11", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)