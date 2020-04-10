Завтра утром в Баку ожидается туман

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, морось, северный ветер днем сменится южным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 12-16, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем 50-55 процентов.

Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных территориях снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер.

Ночью - 4-9, днем - 13-18 тепла, в горах ночью - 1-6 мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)